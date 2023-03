Die Aktien von H&M (HMB.SE) würden dynamisch an Wert gewinnen und in der Nähe der Höchststände vom Juni 2022 ausbrechen. Zu diesem Zeitpunkt liege die Aktie auf Tagesbasis mehr als 14% im Plus. (Quelle: xStation5 von XTB)



Börsenplätze Hennes & Mauritz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

12,65 EUR +15,63% (30.03.2023, 14:00)



XETRA-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

12,608 EUR +14,10% (30.03.2023, 14:05)



ISIN Hennes & Mauritz-Aktie:

SE0000106270



WKN Hennes & Mauritz-Aktie:

872318



Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMSB



NASDAQ OTC-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMRZF



Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (30.03.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - H&M: Überraschende Zahlen beflügeln die Aktien des Unternehmens - AktiennewsDer Donnerstag an den europäischen Märkten brachte den Aktien des Weltkonzerns H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ OTC-Symbol: HMRZF), der überraschende Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 (Dezember 2022-Februar 2023) veröffentlichte, einen dynamischen Anstieg, so die Experten von XTB.Die ersten Versuche des Unternehmens, die Betriebskosten zu senken, hätten begonnen, die gewünschte Wirkung zu zeigen, selbst in einer Situation, in der die Verbraucheraktivitäten zurückgehen würden.Die Ergebnisse von H&M für Q1 2023:- Nettogewinn 540 Millionen Kronen (geschätzter Verlust 1,12 Milliarden Kronen).- Betriebsgewinn von 725 Millionen Kronen (geschätzter Verlust von 1,03 Milliarden Kronen). Ein Jahr zuvor sei ein Gewinn von 458 Millionen Kronen zu verzeichnen gewesen.- Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 12% gestiegen.- Operative Marge 1,3% gegenüber 0,9% im Vorjahr.- Trotz der Umsetzung des Kostensenkungsprogramms seien die Kernkosten um 10% gestiegen. Das Unternehmen rechne jedoch mit Einsparungen in Höhe von fast 2 Milliarden SEK in diesem Jahr als Ergebnis des durchgeführten Programms.Einzelheiten zum Bericht des Unternehmens und andere wichtige Ankündigungen: Der Vorstand von H&M bemühe sich um die Zustimmung der Aktionäre zu einem Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 3 Milliarden SEK, habe aber gesagt, dass eine endgültige Entscheidung noch abgewartet werden müsse, um die weitere Entwicklung des Unternehmens zu beobachten. (Quelle: H&M)