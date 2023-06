Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei Letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: Mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (19.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.HUGO BOSS zeige sich von Inflation und Konsumflaute unbeeindruckt und blicke dank seiner Wachstumsstrategie optimistischer in die Zukunft. Der Modekonzern habe in der vergangenen Woche auf einem Kapitalmarkttag daher seine Mittelfristziele angehoben. Die Daten seien bei Investoren und Analysten gut angekommen. Könne die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen?Über die neuen Planvorgaben für die kommenden Jahre habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Auch die ersten Analystenstimmen seien thematisiert worden. Nun folge der nächste Schwung.Die Investmentbank Oddo BHF habe das Kursziel von 79 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Der Modekonzern habe eine Feinabstimmung seiner CLAIM5-Strategie vorgenommen, habe es in einem Update zu den erhöhten Mittelfristzielen geheißen.Die Experten der Baader Bank ("add") sähen den Titel nun bei 80 Euro (bislang: 72 Euro) fair bewertet. Die Dynamik beim Modekonzern sei besser als gedacht, so Analyst Volker Bosse nach der Anhebung der Unternehmensziele. Trotz Gegenwind am Markt vollziehe Boss eine erfolgreiche Kehrtwende.Goldman Sachs habe das Kursziel von 71,70 auf 78,30 Euro angehoben, die Einstufung dabei aber auf "neutral" belassen. Die starke Dynamik halte an und es gebe Chancen auf weitere Marktanteilsgewinne, so Analystin Louise Singlehurst.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von HUGO BOSS befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link