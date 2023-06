ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei Letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: Mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (22.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Modekonzern HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) hat sich ehrgeizigere Ziele gesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bis 2025 wolle der Vorstand nun einen Umsatz von fünf Mrd. Euro erreichen. Das entspräche einem durchschnittlichen Wachstum von elf Prozent pro Jahr. Bisher habe der Konzern vier Mrd. Euro angepeilt. Entsprechend sollten auch die Gewinne höher ausfallen als ursprünglich geplant. Statt 480 Mio. Euro solle das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in zwei Jahren jetzt 600 Mio. Euro betragen. Die Marge dürfte demzufolge bei mindestens zwölf Prozent landen. Zuvor habe die Prognose rund zwölf Prozent gelautet."Mit "CLAIM 5" haben wir die richtige Strategie zum richtigen Zeitpunkt eingeführt", habe Konzernchef Daniel Grieder gesagt - und dabei auf die guten Ergebnisse der vorangegangenen Quartale verwiesen. Um die neuen, noch optimistischeren Pläne zu erreichen, müsse nicht viel geändert werden. Alles wie gehabt, nur konsequenter. So werde der Konzern noch mehr Geld in die Hand nehmen, um seine Läden zu modernisieren und das Digital-Geschäft weiter auszubauen, habe es geheißen.An der Börse hätten die Nachrichten zwar keine große Welle geschlagen - der Konzern habe bereits nach dem ersten Quartal angekündigt, seine Mittelfristziele genauer anzuschauen. Sie tragen jedoch dazu bei, den Kursanstieg in den vergangenen Monaten fundamental zu untermauern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur HUGO BOSS-Aktie. (Ausgabe 24/2023)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:69,02 EUR -0,63% (22.06.2023, 10:19)XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:68,94 EUR -0,86% (22.06.2023, 10:30)