Wien (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) (-1,3%) hob den mittelfristigen Ausblick an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



So wolle man bis 2025 nun EUR 5 Mrd. an Umsatz erzielen. Die zuvor angepeilten EUR 4 Mrd. sollten bereits im laufenden Geschäftsjahr erwirtschaftet werden.



H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB) (+3,7%) habe zwar mit jüngsten Umsatzzahlen enttäuscht, allerdings habe der gegebene Ausblick für das Q3 die Anleger zu überzeugen vermocht. Am 29. Juni wolle der Modekonzern sein gesamtes Zahlenwerk inklusive Gewinn für das Q2 offenlegen. (16.06.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Hugo Boss



mehr >