Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

71,04 EUR -2,84% (02.08.2023, 10:15)



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

71,38 EUR -2,17% (02.08.2023, 10:03)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (02.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ein Kauf.Die "Aktionär"-Empfehlung HUGO BOSS komme mit ihrer Kleidung bei den Kunden immer besser an - und schraube deswegen die Ziele für das Gesamtjahr erneut nach oben. Der Vorstand erwarte ein weiteres Rekordjahr. Trotzdem knicke die Aktie im frühen Handel am Mittwoch um vier Prozent ein. Der Grund sei relativ einfach.Beim Umsatz rechne HUGO BOSS für 2023 nun mit 4,1 bis 4,2 Milliarden Euro. Bisher habe der Konzern rund 4 Milliarden auf dem Zettel. Das EBIT solle um 20 bis 25 Prozent steigen. Bisher sei ein Wachstum von rund 20 Prozent angepeilt. Bereits nach dem ersten Quartal habe der Konzern seine Jahresziele angehoben.Im zweiten Quartal habe sich das Umsatzwachstum sogar noch beschleunigt. Die Erlöse seien um 20 Prozent auf gut eine Milliarde Euro geklettert. Das EBIT sei um 21 Prozent auf 121 Millionen Euro gestiegen. Unter dem Strich sei ein Nettogewinn von 75 Millionen Euro geblieben. Ein Jahr zuvor seien es 58 Millionen gewesen."Der Aktionär" sei schon länger von HUGO BOSS überzeugt - seit der Empfehlung vom März 2022 notiere die Aktie mit 70 Prozent im Plus. Doch noch immer sei BOSS günstig - das KGV für 2024 liege bei gerade einmal 16.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von HUGO BOSS befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie: