Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

54,10 EUR -0,99% (18.03.2024, 13:45)



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

54,28 EUR -0,44% (18.03.2024, 13:28)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF), mit Hauptsitz in Metzingen (Deutschland), ist ein führendes globales Fashion- und Lifestyle-Unternehmen im Premiumsegment, das ein umfassendes Angebot an hochwertiger Damen- und Herrenbekleidung, Schuhen und Accessoires bietet. Das Unternehmen verfolgt eine Portfoliostrategie, bestehend aus aktuell zwei weltweit bekannten Marken - BOSS und HUGO. Während sich beide Marken durch individuelle Attribute klar voneinander unterscheiden, eint sie derselbe hohe Anspruch an Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit sowie das Ziel, Konsumenten 24/7 und für jeden Anlass perfekt auszustatten.



Die Wachstumsstrategie "CLAIM 5" ist eng mit der Vision von HUGO BOSS verknüpft, die weltweit führende technologiegesteuerte Modeplattform im Premiumbereich zu sein, und der Ambition, zu den 100 weltweit führenden Marken zu gehören. Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung von "CLAIM 5" sind dabei insbesondere die Leidenschaft und das Engagement von rund 19.000 Mitarbeitern weltweit. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte HUGO BOSS einen Rekordumsatz von 4,2 Mrd. EUR. Kunden in 73 Märkten können BOSS- und HUGO-Produkte über hugoboss.com erwerben. (18.03.2024/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Unruhige Zeiten für erfolgsverwöhnte BOSS-Aktionäre: Nachdem sich das Papier des Modehersteller vom Tief Ende 2021 per saldo fast vervierfacht habe, sei letzte Woche der jähe Absturz gefolgt. Nach einer Prognosesenkung sei der Kurs an einem Tag fast um 20% abgesackt und habe sich seitdem auch nicht wesentlich erholt. Erwachse daraus nun eine neue Einstiegschance?Immerhin hätten die Metzinger bei Bekanntgabe der vorläufigen Jahreszahlen für 2023 zunächst die gewohnt gute Figur gemacht. So habe der Umsatz währungsbereinigt um satte 18% auf 4,2 Mrd. Euro gesteigert werden können, wozu sowohl beide Marken (BOSS/HUGO) als auch sämtliche Vertriebswege (Großhandel/Einzelhandel/Online) und Regionen (Europa/Amerika/Asien) mit zweistelligem Wachstum hätten beitragen können. Noch kräftiger sei das EBIT vorangekommen, das um 22% auf 410 Mio. Euro habe zulegen können, entsprechend einer Marge von 9,8%. An derer freulichen Entwicklung sollten auch die Aktionäre teilhaben, deren Dividende um gut ein Drittel auf 1,35 Euro je Aktie steigen solle.Für große Verstimmung an der Börse habe indes der Ausblick des Modehauses gesorgt, denn infolge der zunehmenden Konsumzurückhaltung rechne der Vorstand für das laufende Jahr "nur" noch mit einem Umsatzanstieg von 3 bis 6% und einem EBIT-Zuwachs von 5 bis 15%. Und auch das mittelfristige Ziel eines Umsatzes von 5 Mrd. Euro solle nun nicht mehr 2025, sondern mit einigen Monaten Verspätung erreicht werden, während jedoch das EBIT-Margenziel von 12% bestätigt worden sei. Sofern diese Planung eingehalten werde, wovon di Experten angesichts der bislang konservativen Prognosepolitik der Metzinger ausgehen würden, erscheine der jüngste Kursabschlag aber reichlich übertrieben, denn dadurch sei die BOSS-Aktie auf ein KGV für 2024 von unter 13 zurückgefallen. Zumal der Vorstand die Investitionen im letzten Jahr um satte 55% auf fast 300 Mio. Euro aufgestockt habe und damit zahlreiche Wachstumsinitiativen vorantreibe, wie etwa die weitere Filialexpansion und -modernisierung, den Ausbau des zuletzt sehr starken Online- und Fernost-Geschäftes sowie das Ausrollen zweier komplett neuer Untermarken (HUGO BLUE / BOSS CAMEL).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie: