Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (30.06.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS: Relative Stärke - AktienanalyseDie im inflationären Umfeld nachlassende Kauflaune der Verbraucher hat vielen Konsumwerten zuletzt schwer zugesetzt - auch die Aktie von HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) musste Verluste hinnehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch im Vergleich falle das Minus moderat aus. Nicht ganz unschuldig daran dürften die Analysten sein, von denen die meisten weiter zum Kauf der Aktie raten würden. So habe etwa erst kürzlich die kanadische Bank RBC die Einstufung für HUGO BOSS auf "outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Bei einigen europäischen Modehändlern bestehe die Gefahr eines gewissen Margendrucks angesichts höherer Lagerbestände, so Analyst Richard Chamberlain. Bessere Trends sehe er bei Premium-Sektorwerten wie Inditex oder HUGO BOSS.Tatsächlich würden die Metzinger derzeit alles daran setzen, Wachstumstempo und Profitabilität zu erhöhen - mit Erfolg. Im ersten Quartal sei der Umsatz um 52 Prozent auf einen Rekordwert von 772 Mio. Euro hochgeschnellt. Das EBIT habe mit 40 Mio. Euro den Vorjahreswert von einer Mio. Euro deutlich übertroffen. Wegen der positiven Entwicklung bekräftige das Unternehmen seine Jahresziele, die neben einem Umsatzplus von zehn bis 15 Prozent auch ein deutliches EBIT-Wachstum um 10 bis 25 Prozent vorsehen würden. Was Anleger wohl zudem bei der Stange halte, sei eine gewisse Portion Übernahmefantasie durch den Sportartikel-Händler Frasers. Dieser habe kürzlich mitgeteilt, seine Beteiligung an HUGO BOSS erhöht zu haben und nun 4,9 Prozent der Aktien direkt zu halten sowie Optionen auf weitere 26 Prozent zu besitzen. (Ausgabe 25/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:49,15 EUR -2,56% (30.06.2022, 11:33)XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:49,15 EUR -2,67% (30.06.2022, 11:40)