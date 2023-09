unter folgendem Link.



Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

63,32 EUR -1,06% (22.09.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

63,54 EUR -1,27% (22.09.2023, 17:35)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei Letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: Mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (25.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.2024 habe HUGO BOSS runden Geburtstag - der Metzinger Modekonzern werde 100. In dieser Zeit habe es Höhen und Tiefen gegeben, seit ein paar Jahren gehe es HUGO BOSS gut wie selten zuvor und das, während im Sektor immer mehr Unternehmen Probleme bekämen.HUGO BOSS sei es gelungen, seiner Kleidung, wie es CFO Yves Müller nenne, einen "modernen und zeitgemäßen Look mit hohem Wiedererkennungswert" zu verpassen. Jefferies-Analyst James Grzinic nenne das Unternehmen einen "BOSS für alle vier Jahreszeiten". Die Investmentstory sei gekennzeichnet von Marktanteilszuwächsen, Margenerholungspotenzial und gesunkener Bewertung. Für Grzinic sei HUGO BOSS der klare Favorit in der Branche, in der er angesichts der immer schwierigeren Zeiten nur noch zwei Aktien empfehle: außer HUGO BOSS noch Richemont. Sein Kursziel für die HUGO BOSS-Aktie laute 80 Euro."Der Aktionär" sei da ganz bei Grzinic. HUGO BOSS biete neben angesagten Marken eine günstige Bewertung (2024er-KGV von 14 bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 23%) und Übernahmefantasie: Es sei sehr gut möglich, dass sich etwa Branchenprimus LVMH das Unternehmen aus Metzingen einverleibe. Demnach könnte die Langfrist-Kursentwicklung noch merklich besser werden. HUGO BOSS sei seit 34 Jahren an der Börse - wer damals 1.000 Euro investiert habe und die Aktien noch besitzt, besäße jetzt 45.000 Euro. Aus einem 1.000-Euro-Investment in den CDAX wären indes nur 8.500 Euro geworden.HUGO BOSS sei seit März 2022 wieder laufende Empfehlung des "Aktionärs". Zwar sei der Chart angeschlagen, kurzfristig könnte es weiter abwärts gehen. Das wäre aber eine günstige Nachkaufchance. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 90 Euro, der Stopp sollte bei 54 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: HUGO BOSS.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: HUGO BOSS.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU