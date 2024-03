Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

55,04 EUR -1,36% (15.03.2024, 17:05)



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

54,90 EUR -1,33% (15.03.2024, 16:53)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF), mit Hauptsitz in Metzingen (Deutschland), ist ein führendes globales Fashion- und Lifestyle-Unternehmen im Premiumsegment, das ein umfassendes Angebot an hochwertiger Damen- und Herrenbekleidung, Schuhen und Accessoires bietet. Das Unternehmen verfolgt eine Portfoliostrategie, bestehend aus aktuell zwei weltweit bekannten Marken - BOSS und HUGO. Während sich beide Marken durch individuelle Attribute klar voneinander unterscheiden, eint sie derselbe hohe Anspruch an Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit sowie das Ziel, Konsumenten 24/7 und für jeden Anlass perfekt auszustatten.



Die Wachstumsstrategie "CLAIM 5" ist eng mit der Vision von HUGO BOSS verknüpft, die weltweit führende technologiegesteuerte Modeplattform im Premiumbereich zu sein, und der Ambition, zu den 100 weltweit führenden Marken zu gehören. Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung von "CLAIM 5" sind dabei insbesondere die Leidenschaft und das Engagement von rund 19.000 Mitarbeitern weltweit. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte HUGO BOSS einen Rekordumsatz von 4,2 Mrd. EUR. Kunden in 73 Märkten können BOSS- und HUGO-Produkte über hugoboss.com erwerben. (15.03.2024/ac/a/d)





Metzingen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Kintbury Capital LLP Limited revidiert Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der HUGO BOSS AG stark nach oben:Die Shortseller von Kintbury Capital LLP setzen ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) fort.Die Finanzprofis der 2015 gegründeten Kintbury Capital LLP mit Sitz in London, England, haben am 14.03.2024 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,51% auf 0,69% der HUGO BOSS-Aktien ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den HUGO BOSS-Aktien:1,17% Qube Research & Technologies Limited (14.03.2024)0,72% Tybourne Equity Master Fund (13.03.2020)0,69% Kintbury Capital LLP (14.03.2024)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie: