Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

59,24 EUR -0,37% (24.01.2023, 10:03)



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

59,44 EUR +0,10% (24.01.2023, 09:53)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei Letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: Mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (24.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" sieht für die Aktie der HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unverändert das Kursziel von 75 Euro.Neue Woche, neues Glück: Nach einer starken Rally habe die HUGO BOSS-Aktie zuletzt eine kleine Pause eingelegt. Zum Start der neuen Woche gehe es aber wieder aufwärts. Sei die Korrektur damit schon wieder beendet? "Der Aktionär" sei zuversichtlich und sage, worauf Anleger bei der Aktie nun achten sollten.Seit Anfang November habe die Aktie eine starke Rally hingelegt, deshalb sei die Konsolidierung längst überfällig gewesen. Nun könnte ein erneuter Ausbruch gelingen. Zunächst habe die 20-Tage-Linie bei 57,78 Euro den Kurs gestützt, nun taste sich dieser in den Bereich der 60-Euro-Marke vor. Danach gelte es, das November-Hoch bei 61,58 Euro zu knacken.Zwar sei jüngst ein Bulle ins Bärenlager gewechselt, die Mehrheit der Analysten bleibe aber bullish. RBC-Analyst Richard Chamberlain habe die Einstufung auf "outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die in dieser Woche anstehenden Geschäftszahlen von Primark-Mutter AB Foods, Tendam und H&M sollten bessere Verkäufe der europäischen Bekleidungsindustrie belegen, habe er begründet.Zudem habe Analyst Thomas Maul von der DZ BANK das Kursziel von 50 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "halten" belassen. Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung im letzten Jahr rechne er für 2023 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich."Der Aktionär" sieht das Kursziel weiter bei 75 Euro, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur HUGO BOSS-Aktie. (Analyse vom 24.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie: