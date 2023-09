Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei Letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: Mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (20.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Analysehaus Jefferies habe sich in der Luxusgüterbranche neu aufgestellt. Die Aktien von HUGO BOSS kämen im Rahmen einer Branchenstudie besonders gut weg. Der Metzinger Modekonzern sei "ein Boss aller vier Jahreszeiten". Zur Belohnung gebe es eine Kaufempfehlung ein deutlich höheres Kursziel. Sei der jüngste Rücksetzer damit Geschichte?Mitten in schwierigen Zeiten für die Branche gebe es mit HUGO BOSS und Richemont ( ISIN CH0210483332 WKN A1W5CV ) lediglich zwei Kaufempfehlungen, so Analyst James Grzinic. BOSS werde von Jefferies nun mit einem Kursziel von 80 Euro und mit "buy" bewertet. Bislang habe die Einschätzung "hold" mit einem fairen Wert von 69 Euro gelautet. Die Anlagestory sei gekennzeichnet von Marktanteilszuwächsen, Margenerholungspotenzial und gesunkener Bewertung.Im Juli habe die Aktie noch ein Jahreshoch bei 75,76 Euro markiert. Danach sei die Rally vorbei gewesen, der Titel sei in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Im Bereich der horizontalen Unterstützung um 65 Euro (hier verlaufe derzeit auch die 200-Tage-Linie) könnte die Aktie nun - mitilfe von Jefferies - wieder nach oben drehen."Der Aktionär" sei von dem Modetitel schon länger überzeugt. HUGO BOSS zeige sich von Inflation und Konsumflaute unbeeindruckt, die Prognosen für das Gesamtjahr seien mehrfach angehoben worden. Auch der Blick über den Tellerrand mache Lust auf mehr.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von HUGO BOSS befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie: