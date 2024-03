Kursziel

HUGO BOSS-Aktie

(EUR) Rating

HUGO BOSS-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 79,00 Buy Deutsche Bank Michael Kuhn 04.03.2024 80,00 Neutral J.P. Morgan Chiara Battistini 29.02.2024 74,00 Add Baader Bank Volker Bosse 23.02.2024 - Outperform RBC Capital Wassachon Udomsilpa 01.02.2024 82,00 Buy UBS Zuzanna Pusz 19.01.2024 88,00 Buy Warburg Research Jörg Frey 17.01.2024 84,00 Buy Hauck Aufhäuser Christian Salis 17.01.2024 62,00 Halten DZ BANK Thomas Maul 16.01.2024 80,00 Buy Jefferies Frederick Wild 16.01.2024 83,50 Neutral Goldman Sachs Louise Singlehurst 10.01.2024 75,00 Buy BofA Securities Daria Nasledysheva 22.11.2023

Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

62,62 EUR -1,57% (05.03.2024)



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

62,82 EUR -1,35% (05.03.2024)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (06.03.2024/ac/a/d)







Die HUGO BOSS AG wird am 07.03.2024 ihre endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlichen.Wie der Meldung der Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 16. Januar zu entnehmen ist, habe sich der Modehändler im vergangenen Jahr von der mauen Konsumstimmung abgekoppelt und Umsatz sowie operatives Ergebnis deutlich gesteigert. So sei der Umsatz im vierten Quartal währungsbereinigt um 10% auf 1,18 Mrd. Euro gestiegen, wie das Unternehmen anhand vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Es sei das umsatzstärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte gewesen. Sämtliche Marken, Regionen und Vertriebskanäle hätten zum Wachstum beigetragen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe um 17% auf 121 Mio. Euro zugelegt. Analysten hätten hier mit etwas mehr gerechnet.Im Gesamtjahr seien die Erlöse um 15% auf einen Rekordwert von 4,2 Mrd. Euro geklettert, das EBIT habe sich um 22% auf 410 Mio. Euro verbessert. HUGO BOSS habe für 2023 zuletzt ein Umsatzwachstum von 12 bis 15% auf 4,1 Mrd. bis 4,2 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Das EBIT habe der Modehändler um 20 bis 25% auf bis zu 420 Mio. Euro höher gesehen. Dabei habe das Management seinen Ausblick im vergangenen Jahr bereits zweimal erhöht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der HUGO BOSS-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Warburg Research, Jörg Frey, in einer Studie vom 17.01.2024 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das "buy"-Votum bestätigt. Das Kursziel laute nach wie vor 88,00 Euro. Der Kurseinbruch auf die Angaben zum vierten Quartal hin sei übertrieben gewesen, so der Analyst. Trotz der gewinnseitigen Enttäuschung habe das Modeunternehmen beim Umsatzwachstum das obere Ende der Prognosespanne erreicht. Angesichts des Bewertungsabschlags sei eine Kaufempfehlung gerechtfertigt.Die niedrigste Kursprognose für die HUGO BOSS-Aktie kommt von der DZ BANK. Analyst Thomas Maul hat den Titel in einer Analyse vom 16.01.2024 weiterhin mit "halten" bewertet. Das Kursziel wurde von 64,00 auf 62,00 Euro gesenkt. Bedenken hinsichtlich der Profitabilität hätten einen Kurssturz der Aktien zur Folge gehabt, so Maul. Die Marge dürfte Sorgen über eine zunehmende Wettbewerbsintensität - höhere Rabatte - auslösen und Druck auf die Konsensschätzungen für 2024 und die Folgejahre ausüben.