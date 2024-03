Kursziel

HUGO BOSS-Aktie

(EUR) Rating

HUGO BOSS-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 88,00 Buy Warburg Research Jörg Frey 11.03.2024 70,00 Outperform RBC Capital Richard Chamberlain 10.03.2024 74,00 Buy Baader Bank Volker Bosse 08.03.2024 57,00 Halten DZ BANK Thomas Maul 08.03.2024 78,00 Buy Deutsche Bank Michael Kuhn 08.03.2024 72,00 Buy Hauck Aufhäuser Christian Salis 08.03.2024 73,80 Neutral Goldman Sachs Louise Singlehurst 07.03.2024 68,00 Neutral J.P. Morgan Chiara Battistini 07.03.2024 65,00 Buy Jefferies Frederick Wild 07.03.2024 82,00 Buy UBS Zuzanna Pusz 07.03.2024

Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

54,72 EUR -1,90% (15.03.2024)



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

54,52 EUR -2,01% (15.03.2024)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (18.03.2024/ac/a/d)







Metzingen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 88,00 oder 57,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur HUGO BOSS-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die HUGO BOSS AG hat am 07.03.2024 ihre endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. März zu entnehmen ist, habe HUGO BOSS im abgeschlossenen Jahr den Umsatz - wie bereits bekannt - noch um 15 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro gesteigert und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um mehr als ein Fünftel auf 410 Millionen Euro vergrößert. Unter dem Strich habe das Unternehmen mit 258 Millionen Euro fast ein Viertel mehr verdient. Den Anlegern winke mit 1,35 Euro je Aktie eine um 35 Prozent höhere Dividende.Der Modehändler rechne wegen der Konsumflaute sowie geopolitischer Spannungen bis 2025 mit langsamerem Wachstum. Das Umsatzziel von fünf Milliarden Euro für das Jahr 2025 dürfte sich zudem "leicht verzögern". Zeitgleich würden Konzernchef Daniel Grieder und Finanzchef Yves Müller aber die Profitabilität auf Vordermann bringen wollen. Anlegern gefalle die trägere Entwicklung überhaupt nicht.Konzernchef Grieder habe in einer Telefonkonferenz mit Journalisten klar gestellt, dass sich das Ziel von fünf Milliarden Euro Umsatz eher um Monate statt um Jahre nach hinten verschieben dürfte. Vor allem in Europa lähme die Kaufunlust der Verbraucher die Geschäfte. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten kämen erschwerend hinzu. Zugleich peile Grieder eine operative Marge von mindestens zwölf Prozent bis 2025 an.In diesem Jahr erwarte der Vorstand ein Wachstum von drei bis sechs Prozent auf 4,30 bis 4,45 Milliarden Euro Erlös. Analysten hätten sich mehr erhofft. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle dieses Jahr um 5 bis 15 Prozent auf 430 bis 470 Millionen Euro steigen und die entsprechende Marge sich damit leicht verbessern. Neben Optimierungen im Geschäft hoffe der Vorstand auf geringere Produktkosten, weil die Rohstoffpreise zurückgehen würden. Analysten hätten sich von den Prognosen enttäuscht gezeigt.Die niedrigste Kursprognose für die HUGO BOSS-Aktie kommt von der DZ BANK. Analyst Thomas Maul hat den Titel in einer Analyse vom 08.03.2024 nach einer Verzögerung der Mittelfristziele weiterhin mit "halten" bewertet. Das Kursziel wurde von 62,00 auf 57,00 Euro gesenkt. Der Modehändler sei nach einem Hype wieder in der Normalität angekommen, so Maul. Die Strahlkraft der Marke reiche offensichtlich nicht mehr aus, um in einem schwachen Konsumumfeld die bisherigen Wachstumserwartungen zu erfüllen. Maul habe zudem seine Gewinnschätzungen reduziert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur HUGO BOSS-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur HUGO BOSS-Aktie auf einen Blick: