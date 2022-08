Wien (www.aktiencheck.de) - HSBC (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) (+5,5%) konnte den Gewinn im zweiten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 64% auf USD 5,5 Mrd. steigern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Profitiert habe das Institut insbesondere von den höheren Zinsen, wodurch die Nettozinserträge um 13% auf 7,45 Mrd. gestiegen seien. Die Nettozinsmarge habe sich von 1,20% auf 1,35% verbessert.



Die Aktien von Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) und auch Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) hätten zuletzt unter der von der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Liste mit chinesischen Aktien gelitten, denen wegen angeblich fehlender Einsichtsmöglichkeiten in die Berichte der Wirtschaftsprüfer ein Delisting vom US-Markt drohen könnte. Bei Alibaba sei zuletzt die Umwandlung der Hongkonger Zweitnotiz in eine Erstnotiz im Raum gestanden. Fraglich sei, ob diese einen etwaigen Wegfall des Handels in New York kompensieren könne, welcher rund drei Viertel des Handels mit Alibaba-Anteilscheinen ausmache. (02.08.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Tencent Holdings



