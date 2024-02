Gewinn vor Steuern: 30,35 Mrd. USD gegenüber 34,12 Mrd. USD erwartet (+78% gegenüber dem Vorjahr)



Common Equity Tier 1 Ratio: 14,8% gegenüber 14,5% erwartet (14,2% vor einem Jahr)



HSBC (HSBA.UK) stürze heute um über 7% ab, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch im vierten Quartal und einen vagen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 bekannt gegeben habe. Die Aktie stürze von der oberen Grenze der aktuellen Handelsspanne im Bereich von 6,45 GBP ab und handle rund 2% über der unteren Grenze der Spanne im Bereich von 5,825. Ein Durchbruch unter die Unterstützung bei 5,825 könnte einen Kursrückgang bis auf 5,20 GBP auslösen. (News vom 21.02.2024)



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (21.02.2024/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HSBC sinkt nach Gewinneinbruch in Q4 um 7% - AktiennewsHSBC (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) gehört zu den Aktien mit der schlechtesten Performance an der Londoner Börse, nachdem die Bank einen massiven Einbruch des Vorsteuergewinns im vierten Quartal um 81% gemeldet hat, so die Experten von XTB.Auf Gesamtjahresbasis sei der Gewinn vor Steuern jedoch gestiegen.Die Ergebnisse von HSBC für das vierte Quartal 2023 seien schwach ausgefallen. Die Erträge seien zurückgegangen, vor allem aufgrund eines starken Einbruchs bei Wealth & Personal Banking. Der Rückgang der Betriebskosten sei wesentlich geringer als der Rückgang der Einnahmen gewesen. Der Gewinn vor Steuern in Höhe von 977 Mio. USD habe um mehr als 80% unter dem im Vorjahresquartal ausgewiesenen Wert von 5,05 Mrd. USD gelegen. Dieser Rückgang sei jedoch auf zwei einmalige Posten zurückzuführen - eine Belastung von 3 Mrd. USD, die HSBC für ihre Beteiligung an der chinesischen Bank of Communications verbucht habe, sowie eine Belastung von 2 Mrd. USD, die die Bank für den Verkauf ihres französischen Einzelhandelsgeschäfts auf sich genommen habe.Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 seien bei den Gesamterträgen und dem Vorsteuergewinn leicht verfehlt worden. Dennoch sei es der Bank gelungen, ihre Umsätze und Gewinne ab 2022 deutlich zu steigern, was auf die positiven Auswirkungen der höheren Zinsen zurückzuführen sei. HSBC habe angekündigt, eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden Dollar zu kaufen und erwäge eine Sonderdividende von 0,21 Dollar pro Aktie im ersten Halbjahr 2024. Das Ziel für die Dividendenausschüttungsquote sei für 2024 unverändert bei 50% belassen worden.HSBC habe auch gesagt, dass sie im Jahr 2024 einen Nettozinsertrag von mindestens 41 Mrd. USD erwarte, was einen Rückgang gegenüber den für 2023 gemeldeten 44,1 Mrd. USD bedeuten würde. Die Bank habe gesagt, sie habe vorsichtige Aussichten für das Kreditwachstum in der ersten Hälfte des Jahres 2024.Q4 2023 ErgebnisUmsatz: 13,02 Mrd. USD (-11% gegenüber dem Vorjahr)- Wealth & Personal Banking: 4,36 Mrd. USD (-36% gegenüber dem Vorjahr)- Kommerzielles Bankgeschäft: 5,23 Mrd. USD (+9,3% gegenüber dem Vorjahr)- Global Banking & Markets: 3,73 Mrd. USD (+12% gegenüber dem Vorjahr)Gewinn vor Steuern: 977 Millionen USD (-81% gegenüber dem Vorjahr)Veränderung der erwarteten Kreditverluste: 1,03 Mrd. USDNettozinsmarge: 1,52% gegenüber 1,68% vor einem JahrVollständige Ergebnisse für 2023Umsatz: 66,06 Mrd. USD gegenüber 66,69 Mrd. USD erwartet (+31% gegenüber dem Vorjahr)- Wealth & Personal Banking: 27,28 Mrd. USD (+31% gegenüber dem Vorjahr)- Kommerzielles Bankgeschäft: 22,87 Mrd. USD (+40% gegenüber dem Vorjahr)- Global Banking & Markets: 16,11 Mrd. USD (+10% gegenüber dem Vorjahr)