Wien (www.aktiencheck.de) - Auch der US-Computer- und Druckerhersteller Hewlett Packard (HP) (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) reiht sich mittlerweile in den Reigen der großen Tech-Konzerne ein, die bereits Entlassungen im größeren Stil angekündigt haben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen Umsatzrückgang um 11% auf USD 14,8 Mrd. bekannt gegeben habe, habe es auch angekündigt, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 weltweit etwa 4.000 bis 6.000 Stellen abbauen zu wollen. Für die Restrukturierung dürften Kosten und andere Aufwendungen von rund einer Milliarde USD anfallen. Der Aktienkurs habe mit einem Anstieg von 1,8% reagiert.



Nach mehr als 16 Stunden "intensiver Verhandlungen" habe Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach eigenen Angaben am Mittwoch einen Tarifabschluss über den Haustarif erzielt. Die Gewerkschaft IG Metall und der Wolfsburger Autobauer hätten sich auf Einkommenserhöhungen in zwei Schritten um 8,5% sowie eine EUR 3.000 Einmalzahlung bei einer Laufzeit von zwei Jahre geeinigt. Die Aktie habe mit einem Minus von 1,9% reagiert. (24.11.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Volkswagen Vz



