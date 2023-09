Börsenplätze HP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

25,94 EUR -1,74% (14.09.2023, 19:55)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

27,625 USD -2,49% (14.09.2023, 19:41)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie:

7HP



NYSE-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



Die HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen rund um die Bereiche Informationstechnologie und Bildbearbeitung. Die Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheits- und Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite reicht von Computern, Peripheriegeräten wie Druckern und Multifunktionsgeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zu Taschenrechnern.



2015 spaltete sich die Hewlett Packard Co. in zwei eigenständige Unternehmen auf; dabei zählt das Geschäft mit Dienstleistungen und Technik für Unternehmen nun zur Hewlett Packard Enterprise. (14.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Warren Buffetts Berkshire Hathaway habe bekannt gegeben, dass es etwa 5,5 Millionen Aktien von HP verkauft und damit einen Teil seiner großen, erfolglosen Investition in den Hersteller von Personal Computern und Druckern rückgängig gemacht habe.Berkshire habe die Aktien diese Woche für etwa 158 Millionen Dollar verkauft und damit seine HP-Beteiligung auf etwa 3,27 Milliarden Dollar reduziert, wie aus einer Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission hervorgehe. Allerdings bleibe Berkshire nach wie vor Großaktionär bei HP. Buffetts Unternehmen besitze jetzt etwa 11,7 Prozent der HP-Aktien, gegenüber 12,2 Prozent vor den Verkäufen, wie aus den SEC-Anmeldungen hervorgehe.Aus den Unterlagen vom Mittwoch gehe nicht hervor, warum Berkshire Aktien verkauft habe. Berkshire habe nach Börsenschluss nicht sofort reagiert auf eine Bitte um Stellungnahme. Der Aktienkurs von HP sei um 19 Prozent gefallen, seit Berkshire im April 2022 eine unerwartete Beteiligung in Höhe von 4,2 Milliarden Dollar an dem in Palo Alto, Kalifornien, ansässigen Unternehmen bekannt gegeben habe, das sieben Jahre zuvor von der ehemaligen Hewlett-Packard getrennt worden sei.Aufgrund der Bekanntgabe des Einstiegs von Warren Buffett sei der Aktienkurs von HP am folgenden Tag um 14,8 Prozent auf 40,06 Dollar gestiegen. Die Aktie habe am Mittwoch mit einem Minus von 61 Cents bei 28,33 Dollar geschlossen.HP stehe derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des Aktionärs. Weder der Chart noch die Fundamentaldaten schreien aktuell nach einem Einstieg, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Aktie von HP Inc. Im Technologiesektor gebe es sicherlich spannendere Unternehmen wie beispielsweise Apple oder auch Microsoft. (Analyse vom 14.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link