Die HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen rund um die Bereiche Informationstechnologie und Bildbearbeitung. Die Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheits- und Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite reicht von Computern, Peripheriegeräten wie Druckern und Multifunktionsgeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zu Taschenrechnern.



2015 spaltete sich die Hewlett Packard Co. in zwei eigenständige Unternehmen auf; dabei zählt das Geschäft mit Dienstleistungen und Technik für Unternehmen nun zur Hewlett Packard Enterprise. (30.08.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) weiterhin mit "hold" ein, senken aber das Kursziel von 32 USD auf 30 USD.Das Unternehmen habe etwa in-line Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres geliefert, wobei starke PC-Verkäufe die Schwäche bei Print-Hardware ausgeglichen hätten. Allerdings habe HP Inc. seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2023 gesenkt, um die schwächere Nachfrage zu reflektieren, die durch die langsamere Erholung in China, die erhöhten Lagerbestände im PC-Bereich und die zurückhaltenden Ausgaben der Unternehmen verursacht worden sei. Die Analysten seien der Ansicht, dass die Aktie zum aktuellen Preis fair bewertet sei.Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die HP-Aktie weiterhin mit "hold". (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:26,52 EUR -7,98% (30.08.2023, 13:36)