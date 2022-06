XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

80,85 EUR +0,87% (20.06.2022, 13:47)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (20.06.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Überraschend heftig habe die Börse auf die jüngste Meldung der HORNBACH Holding reagiert. Zwar habe die Baumarktkette im ersten Quartal einen Rückgang des bereinigten EBIT um 12,3% auf 148,3 Mio. Euro vermelden und auch die Jahresprognose etwas reduzieren müssen - erwartet werde infolge anhaltender Preissteigerungen und Lieferengpässe nunmehr ein "leicht zweistelliger" EBIT-Rückgang. Allerdings seien die Pfälzer auch bislang schon von einem leichten EBIT-Rückgang ausgegangen. Zudem sei im ersten Quartal ein kräftiges Umsatzplus um 8,1% auf 1,81 Mrd. Euro erzielt und auch die Jahresprognose eines leichten Erlöswachstums bestätigt worden. Mithin würden die Experten einen Abschlag auf den Börsenwert von gut 30% oder 500 Mio. Euro für reichlich übertrieben halten.Da die oben genannten konjunkturellen Störungen temporärer Natur sind, lädt die Aktie mit einem Schnäppchen-KGV von nunmehr unter 8 zum Nachkauf ein, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel für die HORNBACH Holding-Aktie laute 160 Euro. (Ausgabe 23 vom 18.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link