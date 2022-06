XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

81,15 EUR -2,76% (23.06.2022, 11:35)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (23.06.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Baumarktkonzern HORNBACH (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) blickt wegen steigender Preise und anhaltender Probleme bei den Lieferketten pessimistischer auf die Gewinnentwicklung im laufenden Geschäftsjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das erste Quartal sei von einer stabilen Nachfrage nach Bau- und Heimwerkerprodukten geprägt gewesen. Allerdings hätten sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten und die Herausforderungen in Bezug auf Inflation, Lieferketten und Produktpreise im zweiten Quartal weiter ausgeprägt und verfestigt. Dies erschwere die Prognose für den Rest des Jahres weiter.Börsianer hätten die Meldung mit panikartigen Verkäufen quittiert - innerhalb von zwei Tagen sei es um fast ein Viertel nach unten gegangen. Vielleicht auch deshalb habe sich HORNBACH-Chef und Mitgründer, Albrecht Hornbach, zu einem größeren Interview im "Handelsblatt" veranlasst gesehen: "Wir sehen nach wie vor die ausgeprägte Nachfrage, aber wir haben auch immens höhere Einkaufskosten. Umsatzmäßig sind wir sehr gut unterwegs, aber die Handelsspanne dürfte deutlich sinken. Auch unsere Energiekosten steigen mindestens um einen zweistelligen Millionenbetrag. Solange die Nachfrage aber so hoch ist, mache ich mir keine Sorgen."Gemessen daran scheine der Kurseinbruch übertrieben. Allerdings scheint sich an der Börse der positive Trend der vergangenen zwei Jahre, als HORNBACH als großer Lockdown-Profiteur gegolten hatte, nun umzudrehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 24/2022)Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:81,00 EUR -3,28% (23.06.2022, 11:47)