XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

67,20 EUR -2,33% (22.05.2023, 11:28)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (22.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Baumarktkettenbetreiberin HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Wenig begeistert habe die Börse auf die Jahreszahlen der HORNBACH Holding für 2022/23 reagiert. Das möge zum einen daran gelegen haben, dass der Konzern zwar einen Rekordumsatz von 6,26 Mrd. Euro (+6,6%) habe einfahren können, dabei aber bedingt durch den gestiegenen Inflations- und Kostendruck einen Rückgang des bereinigten EBIT um 20% auf 290,1 Mio. Euro habe hinnehmen müssen. Klammere man allerdings die Corona-bedingte Sonderkonjunktur der letzten beiden Jahre aus, so ergebe sich gegenüber dem Vor-Pandemie-Niveau aus 19/20 ein deutlicher Anstieg um 28%.Für Ernüchterung möge indes auch die Prognose für das laufende Jahr gesorgt haben, denn hier würden die Pfälzer nur in etwa eine Umsatzstagnation und im Mittel einen EBIT-Rückgang von 10% erwarten. Das preise die Aktie bei einem KGV von unter 9 aber mehr als ausreichend ein. Zumal die mittelfristigen Perspektiven weiterhin intakt seien, abzulesen etwa daran, dass die Baumarktkette auch im letzten Geschäftsjahr auf allen ihren Märkten wieder kräftig Marktanteile habe hinzugewinnen können.Die Experten von "Der Anlegerbrief" raten bei der HORNBACH Holding-Aktie dabei zu bleiben! Das Kursziel laute 160,00 Euro. (Ausgabe 19 vom 20.05.2023)Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:67,25 EUR -3,17% (22.05.2023, 11:36)