Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (10.10.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Baumarktkettenbetreiberin HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Als reinstes Trauerspiel könne man den Kursverlauf der HORNBACH Holding in den letzten Monaten bezeichnen. Nach einer - leichten - Prognosesenkung im Juni sei das Papier regelrecht eingebrochen, von der Spitze weg habe es sich inzwischen mehr als halbiert. Dabei sei die fundamentale Lage weit weniger schlimm als es der Chart glauben machen wolle. Ein verlockendes Angebot für Schnäppchenjäger.Der aktuelle Börsenwert preise einen dauerhaften Gewinnrückgang um 40% ein, dabei sei weder ein starker temporärer und schon gar kein langfristig struktureller Geschäftseinbruch abzusehen, wenn man bedenke, dass HORNBACH in den letzten zehn Jahren mit 50% Umsatzplus sogar deutlich über dem Branchenwachstum (+10%) expandiert habe.Mit einem KGV22 von nur noch 6 ist die HORNBACH Holding-Aktie nunmehr historisch günstig und lädt zum (Nach-)Kauf ein, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 36 vom 08.10.2022)