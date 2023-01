XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (26.01.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Baumarktkette HORNBACH (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) hat ihre Umsätze trotz der hohen Inflation im dritten Quartal kräftig gesteigert - und die Erholung der Aktie damit weiter vorangetrieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien um mehr als zehn Prozent auf 1,55 Mrd. Euro geklettert. Insbesondere das Geschäft außerhalb Deutschlands habe sich stark entwickelt. Steigende Kosten hätten allerdings erneut auf das Ergebnis gedrückt. Das bereinigte EBIT sei um fast 13 Prozent auf 48,9 Mio. Euro zurückgegangen. Hier hätten sich höhere Betriebs- und Personalkosten sowie die gestiegenen Ausgaben für Rohstoffe, Transport und Energie negativ ausgewirkt. Die Profitabilität (bereinigte EBIT-Marge) habe sich dadurch um 0,8 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent verringert.Für Anleger keine große Überraschung. Das Management habe bereits im Sommer wegen der Probleme mit Lieferketten und Kosteninflation seine Gewinnziele gesenkt - diese seien nun bekräftigt worden. Das bereinigte EBIT dürfte demnach gegenüber dem Rekordwert von 362,6 Mio. Euro im Vorjahr um einen niedrigen zweistelligen Prozentbereich sinken.An der Prognose eines leichten Umsatzwachstums sei ebenfalls nicht gerüttelt worden - trotz des starken dritten Quartals. "Angesichts der anhaltenden Verunsicherung der Verbraucher und möglicher Energieengpässe in den kommenden Monaten bleiben wir bei der Umsatzprognose für 2022/23 zurückhaltend", habe es von HORNBACH dazu geheißen. (Ausgabe 3/2023)Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:82,35 EUR +0,49% (26.01.2023, 08:07)