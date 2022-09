Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (28.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Baumarktkettenbetreiberin HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Bei der HORNBACH Holding stehe am Donnerstag (29. September) die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2022/23 (zum 31. August) auf der Agenda. Ein spannender Termin, nachdem die Gewinnprognose für das Gesamtjahr im Juni bereits zurückgenommen worden sei. Drohe weiteres Ungemach oder sei mit dem Rücksetzer der letzten Wochen die Entwicklung bereits eingepreist worden?HORNBACH habe in den vergangenen Jahren viel Geld in die Infrastruktur investiert und dürfte trotz der aktuellen Konjunktursorgen im laufenden Jahr einen neuen Umsatzrekord aufstellen. Hintergrund: "Do it yourself" sei prinzipiell auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gefragt, denn bei Umbau- und Renovierungsarbeiten sei der Handwerker - sofern er überhaupt Zeit habe - meist der größte Kostenpunkt. Zudem dürfte der Baumarkt mit seiner Niedrigpreisstrategie bei den steigenden Gas- und Strompreisen (zumindest etwas) von einer anziehenden Nachfrage nach alternativen Heizquellen profitieren.Am 13. Juni habe das Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022/23 bestätigt, die eine leichte Steigerung gegenüber dem Geschäftsjahr 2021/22 (5,87 Milliarden Euro) vorsehe. Der Ergebnisausblick sei jedoch angepasst worden und spiegle nun erhöhte makroökonomische Risiken sowie ausgeprägtere und sich verfestigende Herausforderungen in Bezug auf Inflation, Lieferketten und Produktpreise im zweiten Quartal wider. Für das Gesamtjahr werde ein Rückgang des bereinigten EBIT im niedrigen zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Rekordwert aus dem Vorjahr von 362,6 Millionen Euro erwartet.Aufgrund des Umsatzanstiegs seien dem Vernehmen nach vorerst keine Preiserhöhungen geplant. HORNBACH arbeite ähnlich wie in der Finanzkrise 2007 auf einem soliden Rentabilitätsniveau. Trotz Senkung der EBIT-Prognose würden Gewinne und Cashflows weiter sprudeln. Das sollten die morgen zur Veröffentlichung stehenden Quartalszahlen belegen.HORNBACH dürfte auch dank kreativer Werbeaktionen am Ende gestärkt aus der aktuellen Marktphase kommen - und sicherlich auch alle seine Buchstaben zurückbekommen. Gehe die Preisstrategie auf, sollten Schnäppchenjäger an der Börse schon bald mit höheren Kursen belohnt werden.Mutige setzen vor den Zahlen einen ersten Fuß in die Tür, der Rest wartet den Halbjahresbericht ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link