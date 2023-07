XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

72,60 EUR -0,55% (06.07.2023, 14:55)



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (06.07.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding: Prognosen bestätigt - AktienanalyseDas kalte und verregnete Frühjahr sowie der anhaltende Inflations- und Kostendruck haben beim Baumarktkonzern HORNBACH Holding (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) deutliche Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzrückgang um 2,2 Prozent auf gut 1,77 Mrd. Euro sei das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) im ersten Geschäftsquartal von Anfang März bis Ende Mai um 26 Prozent auf 109,4 Mio. Euro eingebrochen. Nach Steuern habe das Unternehmen 71 Mio. Euro verdient - und damit sogar gut ein Drittel weniger als ein Jahr zuvor. Eigentlich keine guten Nachrichten. Die Börse habe dennoch gelassen reagiert.Für Erleichterung habe die Bestätigung der Prognosen gesorgt. Der Umsatz solle weiterhin bei knapp 6,3 Mrd. Euro stagnieren, das bereinigte EBIT trotz des deutlichen Rückgangs im ersten Quartal "nur" um fünf bis 15 Prozent unter dem Vorjahresniveau von 290 Mio. Euro liegen würden. Zuversicht schöpfe das Management dabei aus der jüngsten Entwicklung: Im Mai und Juni sei das Geschäft angesichts des besseren Wetters deutlich angezogen und damit auch die Resultate. Zudem mache man weitere Fortschritte bei der Anpassung der Lagerbestände, habe es geheißen. Gleichzeitig habe Konzernchef Albrecht Hornbach aber deutlich gemacht, dass eine gewisse Unsicherheit bestehen bleibe, "insbesondere im Hinblick auf die Prioritäten bei den Konsumausgaben im Sommer".Wenig wahrscheinlich daher, dass sich die HORNBACH Holding-Aktie bald wieder gen Norden aufmache. Ein weiterer scharfer Rücksetzer ist nach den kräftigen Kursverlusten seit Anfang 2022 aber wohl auch nicht mehr zu erwarten, allein mit Blick auf die intakten strukturellen Wachstumstreiber, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2023)Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:72,70 EUR -1,09% (06.07.2023, 14:25)