XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

61,25 EUR -0,08% (21.09.2023, 11:26)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (21.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding: Prognose gekappt - AktienanalyseDer Baumarktkonzern HORNBACH Holding (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) hat im ersten Halbjahr einen deutlichen Gewinnrückgang eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzrückgang um 0,6 Prozent auf 3,44 Mrd. Euro sei das EBIT auf Basis vorläufiger Zahlen um ein Fünftel auf 221,3 Mio. Euro eingebrochen. Zwar stehe das Unternehmen damit etwas besser da als noch zu Jahresbeginn. Laut HORNBACH hätten sich die makroökonomischen Aussichten für Deutschland und die EU jedoch mit einer höher als erwarteten Inflation und steigenden Zinssätzen sowie einer anhaltend schwachen Konsumstimmung deutlich eingetrübt."Eine weitere Erholung der Umsatz- und Ertragskennzahlen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres wird damit zunehmend unwahrscheinlicher", habe es geheißen. Bei der Jahresprognose sei daher kräftig nachgebessert worden. So dürfte das EBIT gegenüber dem Vorjahr statt um 5 bis 15 Prozent nun um 10 bis 25 Prozent absacken. Der Umsatz solle "auf oder leicht unter" dem Niveau des Vorjahres landen. Bisher habe HORNBACH in etwa das Vorjahresniveau in Aussicht gestellt.Zwar sei die Prognosesenkung angesichts des sich eintrübenden Gesamtumfelds nicht ganz überraschend gekommen, Anleger hätten dennoch verschnupft reagiert. Die Aktien seien auf Monatssicht um mehr als zwölf Prozent abgesackt, auf das tiefste Niveau seit 2020. Charttechnisch habe sich das Bild damit deutlich eingetrübt. (Ausgabe 37/2023)Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:61,40 EUR -0,41% (21.09.2023, 11:24)