Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

64,55 EUR +4,53% (30.09.2022, 15:33)



XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

64,60 EUR +4,45% (30.09.2022, 15:33)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (30.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Baumarktkettenbetreiberin HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Das schwierige Marktumfeld und die zunehmenden Rezessionssorgen würden auch an HORNBACH nicht spurlos vorbeigehen. Die im Sommer bereits gesenkte Jahresprognose sei mit den Halbjahreszahlen aber bestätigt worden. Analysten würden die Gesellschaft auf Kurs sehen. Finanzchefin Karin Dohm nutze das Kursniveau zum Kauf eigener Aktien.Über die operative Entwicklung und den bestätigten Ausblick bei der HORNBACH Holding habe "Der Aktionär" bereits berichtet: Nun würden sich die Analysten zu Wort melden. Warburg Research habe die Einschätzung nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der operative Ergebnisrückgang der Baumarktholding im zweiten Quartal sei stärker als erwartet ausgefallen, so Analyst Thilo Kleibauer. Dies spiegele vor allem die mäßige Umsatzentwicklung sowie das schwierige Marktumfeld wider. Die Verbrauchernachfrage bleibe aber relativ robust und die Profitabilität liege immer noch klar über dem Vor-Corona-Niveau. Den Ausblick habe das Unternehmen wie erwartet bestätigt.Berenberg habe die Kaufempfehlung mit Kursziel 125 Euro ebenfalls bestätigt. Die Baumarktholding habe wie erwartet gut abgeschnitten und wolle sich schon im laufenden Jahr bei der Profitabilität wieder dem Vor-Corona-Niveau annähern, so Analyst Benjamin Thielmann. Dies decke sich mit seinen Schätzungen. Hornbach sei besser als die Konkurrenz gegen das derzeit schwierige Umfeld gewappnet.Im Anschluss an die Zahlen habe die Aktie ein neues Jahrestief bei 59,55 Euro markiert, könne sich heute aber bereits wieder deutlich von diesem Niveau lösen. Finanzchefin Karin Dohm habe den Kursrutsch genutzt, um eigene Aktie im Wert von rund 100.000 Euro zu kaufen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link