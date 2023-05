Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (16.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der der Baumarktkettenbetreibers HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Baumarktkette HORNBACH Holding (SDAX) stehe am Dienstag unter massivem Druck. Die Gründe seien vielschichtig: Erstens habe HORNBACH einen schwachen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben. Zweitens kämen schlechte Nachrichten von Home Depot aus den USA. Und drittens dürften technische Faktoren eine Rolle spielen.Heute Morgen habe HORNBACH neben den endgültigen Geschäftszahlen für 2022/23 einen Ausblick für das neue Geschäftsjahr gegeben. So erwarte die Baumarktkette einen stagnierenden Umsatz sowie ein womöglich um bis zu 15 Prozent schwächeres operatives Ergebnis. Die Dividende solle stabil bei 2,40 Euro je Aktie liegen, während Marktteilnehmer sich zehn Cent mehr gewünscht hätten."Alles hat ein Ende, und so auch die positiven Sondereffekte durch die Corona-Pandemie bei der HORNBACH Holding", habe Marktexperte Andreas Lipkow kommentiert. Die Aktivitäten von Heimwerkern seien in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen und zusätzlich drückten aufgrund der Inflationsentwicklung gestiegene Preise auf die Konsumlaune. "Mit einer Trendumkehr ist absehbar nicht zu rechnen."Am Nachmittag habe zudem die US-Baumarktkonzern Home Depot mit seinem Jahresausblick enttäuscht. Er erwarte nach jahrelangem starken Wachstum einen gedämpfteren Heimwerker-Markt 2023 und kappe seine Prognose. Die Verkäufe im ersten Geschäftsquartal hätten enttäuscht, wie das US-Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitgeteilt habe. Dafür seien vor allem unvorteilhaftes Wetter, die Entwicklung der Holzpreise und die hohe Inflation verantwortlich, welche für Zurückhaltung bei den Kunden sorge.Ein weiterer Grund dürfte im Chartbild liegen. Mit dem Fall unter die Unterstützung bei 70 Euro seien wahrscheinlich einige Stopp-Loss-Aufträge ausgeführt worden. Gelinge der Aktie kein schnelles Comeback, drohe ein Rücksetzer bis zum September-Tief bei knapp 60 Euro.Der Kurseinbruch bei HORNBACH bedeute, dass die Aktie unter den Stoppkurs des "Aktionär" gefallen sei. Es verbleibe daher nur ein kleines Plus seit Empfehlung im September 2022.Ein Wiedereinstieg drängt sich vorerst nicht auf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.05.2023)mit Material von dpa-AFX