Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

67,60 EUR +2,18% (06.03.2023, 11:34)



XETRA-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

67,58 EUR +2,05% (06.03.2023, 11:25)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



NASDAQ OTC-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (06.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das rasante Wachstum des Elektroautomarkts habe auch dem Baukonzern HOCHTIEF zuletzt eine Reihe an Großaufträgen beschert. Zudem seien die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 bei den Anlegern gut angekommen. Vergangene Woche habe nun ein Tochterunternehmen den Zuschlag für ein Vier-Milliarden-Dollar-Programm zum Bau einer E-Auto-Batteriefabrik erhalten.Die HOCHTIEF-Tochter Turner Construction Company beteilige sich am Bau einer Batteriefabrik für Elektroautos in den USA. Es handele sich um ein Projekt des japanischen Herstellers Panasonic Energy in De Soto in Kansas. Die Großanlage solle bis 2025 die Produktion aufnehmen.Bereits im letzten Jahr habe HOCHTIEF von vielen Aufträgen profitiert, die Geld in die Kasse gespült hätten. So habe der Baukonzern bei Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2022 bekannt gegeben, mit 522 Millionen Euro fast 156 Prozent mehr als im Vorjahr verdient zu haben. Die Dividende solle deshalb von 1,91 auf 4,00 je Aktie steigen.Nach den Zahlen sei die Aktie innerhalb der letzten zwei Wochen um rund 18 Prozent in die Höhe geschossen. Nun steuere sie geradewegs auf das 2022er Hoch bei 73,78 Euro zu. Oberbulle Analyst Christoph Dolleschal von HSBC sehe noch Potenzial von etwa 40 Prozent: Am heutigen Montag habe er das Kursziel bei 94 Euro belassen und seine Kaufempfehlung bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: