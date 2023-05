Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

76,00 EUR -1,36% (15.05.2023, 16:09)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (15.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe der Essener Baukonzern überraschend gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. In der Folge sei es jedoch zu Gewinnmitnahmen gekommen. Charttechnisch befinde sich die HOCHTIEF-Aktie an einer aussichtsreichen Unterstützung und könnte nun einen neuen Anlauf auf ein wichtiges Hoch unternehmen.Die HOCHTIEF-Aktie habe die Horizontale bei 73,80 Euro erfolgreich als Unterstützung getestet und könnte seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Denn genau diese Marke habe sie im März hinter sich gelassen und damit den neuen Aufwärtstrend bestätigt, in dem sich sie sich seit dem Trendbruch vom Februar bei 58,65 Euro befinde. Nach einigen Gewinnmitnahmen befinde sich die Aktie nun am 50-Tages-Durchschnitt. Zusätzliche Hoffnung mache dabei, dass der Stochastik-Indikator ein Kaufsignal generiert habe.Das nächste Ziel befinde sich am April-Hoch bei 82,35 Euro. Schaffe es die HOCHTIEF-Aktie über den Widerstand hinaus, stehe das Hoch vom Januar 2021 bei 88,85 Euro im Fokus, was einem Kurspotenzial von gut 15% entspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:76,20 EUR -1,10% (15.05.2023, 15:55)