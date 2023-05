Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (23.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Nach dem Rücksetzer infolge der Zahlen sei bei HOCHTIEF zuletzt Konsolidierung angesagt gewesen. Eine wichtige Unterstützung erweise sich genau als solche - noch zumindest.Die HOCHTIEF-Aktie gewinne aktuell 0,2% auf 77,05 Euro und halte sich damit über der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 76,42 Euro verlaufe. In den kommenden Tagen werde es spannend: Hätten die Bullen genug Kraft, um das Gap zu schließen oder werde die Unterstützung nicht halten und es zu einer Korrektur kommen? Die wäre, angesichts eines Kursanstiegs von 40% seit Jahresbeginn, aber kein Beinbruch. Wichtig sei: Der übergeordnete Aufwärtstrend sei intakt, wodurch sich eine Nachkaufchance ergäbe.Wichtig von fundamentaler Seite: Die Aktie sei trotz der Rally nach wie vor günstig zu haben. Das 2023er-KGV liege bei 11 und die Dividendenrendite bei 5%. Die Wachstumsaussichten seien intakt, denn weltweit würden Milliarden in Bauprojekte fließen. Zudem profitiere HOCHTIEF vom Aufschwung der Elektromobilität, da etliche Fabriken errichtet würden, in denen Batterien gebaut würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:77,05 EUR +0,20% (23.05.2023, 13:58)