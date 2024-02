Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

103,00 EUR +4,04% (22.02.2024, 19:09)



XETRA-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

103,30 EUR +4,29% (22.02.2024, 17:35)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



NASDAQ OTC-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (22.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Baukonzern HOCHTIEF habe seinen Gewinn im vergangenen Jahr erneut gesteigert und weitere Zuwächse in Aussicht gestellt. Rückenwind verspreche sich das Unternehmen dabei neben Infrastrukturprojekten auch vom Bau von Rechenzentren. Neben einer starken Aktie würden Anleger auch von einer Erhöhung der Dividende profitieren.So würden Tech-Konzerne wegen wachsender Datenmengen und des KI-Trends viel Geld in den Ausbau von Rechenleistung stecken. Die Dividende solle um 40 Cent auf 4,40 Euro je Aktie steigen. Davon profitiere besonders der spanische Baukonzern ACS, dem gut drei Viertel der Anteile gehören würden. Die HOCHTIEF-Aktie habe am Donnerstag im Nachmittagshandel um mehr als vier Prozent zugelegt.Das um Sondereffekte bereinigte Nettoergebnis habe 2023 bei gut 553 Millionen Euro und damit 6,1 Prozent über dem Vorjahr gelegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitgeteilt habe. Analysten hätten im Schnitt mit etwas weniger gerechnet. "Wir sehen enorme Möglichkeiten für den Konzern und sind sehr gut aufgestellt, um diese zu nutzen", so Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch ACS-Chef sei. Der Konzern erziele sowohl in seinen traditionellen Kernaktivitäten als auch in mehreren Hightech-Infrastrukturmärkten ein starkes Wachstum. Zudem gewinne HOCHTIEF Projekte in Bereichen wie Energiewende, neue Mobilität und Digitalisierung.Einer der Wachstumsmärkte sei die digitale Infrastruktur. "Hier nimmt der Bau von Rechenzentren rasant zu", habe er gesagt. So habe allein die US-Tochter Turner 2023 Aufträge für eine Reihe neuer Gebäude in den USA im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar (etwa 2,6 Milliarden Euro) erhalten. Zu Beginn des laufenden Jahres habe Turner vom Internetkonzern Meta den Auftrag erhalten, im US-Bundesstaat Indiana ein Rechenzentrum im Wert von 800 Millionen US-Dollar zu bauen.Auch die australische HOCHTIEF-Tochter Cimic habe laut Santamaría mehrere Aufträge zum Bau von Rechenzentren gewonnen: in Hongkong, auf den Philippinen und in Malaysia. In Europa habe HOCHTIEF den Zuschlag für ein Objekt in Warschau bekommen und mit dem Bau eines nachhaltigen Rechenzentrums in Deutschland begonnen.Inklusive Sondereffekten habe HOCHTIEF 2023 einen Gewinn von 522,7 Millionen Euro ausgewiesen. Das seien 8,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Beteiligung Abertis - ein spanisches Infrastrukturunternehmen - habe mit knapp 80 Millionen Euro fast ein Fünftel mehr beigesteuert als ein Jahr zuvor.Der Auftragseingang von HOCHTIEF sei um gut ein Fünftel auf knapp 36,7 Milliarden Euro angeschwollen. Der Auftragsbestand habe Ende Dezember gut 55 Milliarden Euro betragen. "Rund 50 Prozent der neuen Aufträge 2023 stammen aus schnell wachsenden Hightech-Märkten wie Energiewende, neue Mobilität und Digitalisierung", so Unternehmenschef Santamaría Cases.Der Jahresumsatz sei um 5,9 Prozent auf knapp 27,8 Milliarden Euro geklettert. Währungsbereinigt habe das Plus zehn Prozent betragen. Zum Zuwachs hätten alle drei Regionen beigetragen. HOCHTIEF erwirtschafte zu 97 Prozent seine Erlöse außerhalb Deutschlands.HOCHTIEF habe Experten positiv überrascht und profitiere ebenfalls vom KI-Trend und der Digitalisierung.Der Trend setzt sich damit fort und Anleger können die neuen Impulse für den Einstieg nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2024)