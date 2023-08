Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (17.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Scheu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.HOCHTIEF erhalte in letzter Zeit so viele Aufträge wie schon lange nicht mehr. Nach zwei Großaufträgen in der Vorwoche solle das Essener Unternehmen in Australien eine 300-Megawatt-Solarfarm in Australien bauen. Es sei bereits das zweite große Solarprojekt des Konzerns. Die Inbetriebnahme der Anlage sei für 2026 geplant.Auch charttechnisch könnte es für die HOCHTIEF-Aktie weiter bergauf gehen. Sie stehe kurz davor, den massiven Widerstand bei 93,80 Euro zu durchbrechen und somit das Gap vom 28. Februar 2020 zu schließen. Sollte dies gelingen, habe der Titel ein Aufwärtspotenzial von bis zu 20%, denn die nächste wichtige Hürde liege erst bei 113,90 Euro (Hoch vom 14. Februar 2020).Operativ und charttechnisch sehe es bei HOCHTIEF sehr gut aus, so Philipp Scheu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2023)Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:91,90 EUR -0,81% (17.08.2023, 12:51)