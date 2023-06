Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

79,75 EUR -0,62% (22.06.2023, 09:46)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (22.06.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Jede Woche würden die Analysten die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX® anhand von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren filtern. Das mehrheitlich trendfolgende Modell spüle immer wieder spannende Tradingkandidaten an die Oberfläche. In diese Kategorie falle derzeit die HOCHTIEF-Aktie, die die Analysten schon ganz lange nicht mehr unter die Lupe genommen hätten. Neben dieser objektiven quantitativen Auswertung habe aber auch der Chart einiges zu bieten: So habe der Titel zuletzt die langfristige Glättung der letzten 200 Monate (akt. bei 77,68 EUR) zurückerobern können. Zuvor sei bereits der Abwärtstrend seit Sommer 2018 zu den Akten gelegt worden. Damit gewinne auch die Bodenbildung der letzten dreieinhalb Jahre deutlich an Konturen.In diese Kerbe würden auch diverse Indikatoren schlagen: Neben dem konstruktiv zu wertenden MACD möchten die Analysten die langjährige Bodenbildung im Verlauf des RSI hervorheben. Oftmals würden solche Indikatorformationen zeitlichen Vorlaufcharakter im Vergleich zu den äquivalenten Weichenstellungen im eigentlichen Chartverlauf besitzen. Oberhalb der Marke von 90 EUR wäre hier die Trendwende endgültig vollzogen.Eine enge Absicherung auf Basis der 200-Monats-Linie sichert zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.06.2023)Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:80,15 EUR -0,43% (22.06.2023, 09:32)