Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

94,35 EUR -1,20% (02.10.2023, 12:14)



XETRA-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

94,50 EUR -1,31% (02.10.2023, 12:12)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



NASDAQ OTC-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (02.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Die HOCHTIEF-Aktie habe seit Jahresanfang über 90 Prozent zugelegt. Auch das dritte Quartal sei gut gelaufen: Die Performance habe plus 21 Prozent betragen. Nach dem 3-Jahres-Hoch im September sei es aber zu einer leichten Korrektur gekommen. Dabei habe ein wichtiger Unterstützungsbereich gehalten und dürfte den MDAX-Titel im Verlauf der Handelswoche tragen.Angesichts der prall gefüllten Auftragsbücher seien die Aussichten für HOCHTIEF weiterhin gut. So würden die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten für das kommende Geschäftsjahr mit einem Jahresumsatz von 28,4 Milliarden Euro (plus drei Prozent zum Vorjahr) und einem Gewinnwachstum von fünf Prozent auf 7,41 Euro je Aktie rechnen.Dabei sei die HOCHTIEF-Aktie immer noch günstig: Das historische KGV liege bei 16, für 2024 liege dieser Wert bei 13.Die HOCHTIEF-Aktie habe im September in Folge der Gewinnmitnahmen die Unterstützung bei 93,80 Euro, sowie die 50-Tage-Linie bei 92,73 Euro erfolgreich getestet. Auf die 50 Tage-Linie, welche inzwischen bei 94,35 Euro verlaufe, sei bereits das ganze Jahr über Verlass gewesen. Seit dem Test habe der Titel wieder drei Prozent zugelegt.Der GD50 dürfte die HOCHTIEF-Aktie im Verlauf der Handelswoche weiterhin supporten. Die derzeitige Korrektur sei aus Sicht des AKTIONÄR im Vergleich zur bemerkenswerten Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn nicht der Rede wert.An der HOCHTIEF-Rally hätten AKTIONÄR-Leser mitverdient. DER AKTIONÄR habe das Papier im März zum Kauf empfohlen. Die Performance seitdem betrage plus 44 Prozent. Das Kursziel laute 115 Euro. (Analyse vom 02.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link