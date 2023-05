Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (22.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Die HOCHTIEF-Aktie habe seit Jahresbeginn mehr als 40% zugelegt. Angesichts der Tatsache, dass das Papier zuletzt unter eine wichtige Unterstützung gefallen sei, scheine eine Korrektur nun jedoch wahrscheinlich. Dennoch bleibe der übergeordnete Aufwärtstrend intakt, wodurch sich Chancen zum Nachkauf ergeben würden.Zwar hätten Anleger infolge des Dividendenabschlags am 27. April keine realen Verluste hinnehmen müssen, doch das Chartbild habe sich mit dem Sturz unter die 80-Euro-Marke spürbar eingetrübt. Seitdem konsolidiere die HOCHTIEF-Aktie seitwärts. Das deute darauf hin, dass aus kurzfristiger Sicht die Trendrichtung nach unten zeige und eine weitere Verkaufswelle folgen sollte. Typischerweise sei diese mindestens genauso lang wie die erste vom Jahreshoch bei 82,30 Euro bis zum Mai-Tief bei 73,90 Euro. Dadurch könnte der Kurs noch in den Bereich rund um die 70-Euro-Marke fallen, bevor der übergeordnete Aufwärtstrend weitergehe. Mittelfristig sollte allerdings ein neues Jahreshoch folgen.Die HOCHTIEF-Aktie deute eine Korrektur an. Anleger sollten den Bereich um die 70-Euro-Marke abwarten, um Positionen aufzubauen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2023)