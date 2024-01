ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



NASDAQ OTC-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (15.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Die Baubranche sei derzeit ein schwieriges Thema in Deutschland. Die HOCHTIEF-Aktie laufe allerdings sehr gut. Denn beim Papier des Essener Baukonzerns tue sich was, das zeige das steigende Handelsvolumen. Offenbar würden die Insider zugreifen. HOCHTIEF sei beim Bau von Rechenzentren und Batteriefabriken aktiv und das sei ein klares Zukunftsgeschäft. Und auch die staatlichen Infrastrukturinvestitionen in vielen Ländern würden den Essenern in die Karten spielen, was sich im höheren Auftragseingang widerspiegele. Mit einem KGV von 14 sei HOCHTIEF eine konservative, aber auch interessante Aktie, die von Megatrends profitiere, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.01.2024)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:107,50 EUR -0,19% (15.01.2024, 22:01)XETRA-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:108,00 EUR 0,00% (15.01.2024, 17:36)