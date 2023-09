Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

95,95 EUR -0,52% (29.09.2023, 16:57)



XETRA-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

96,10 EUR -0,47% (29.09.2023, 16:43)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



NASDAQ OTC-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (29.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Bildung eines neuen 3-Jahres-Hoch am 11. September habe die HOCHTIEF-Aktie einen kleinen Rücksetzer erleiden müssen. Dieser sei allerdings im Vergleich zur bemerkenswerten Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn nicht der Rede wert. Auch die US-amerikanische Investmentbank Stifel bleibe bullish und hebe ihre Einstufung an.Stifel habe das Kursziel für HOCHTIEF von 89 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die weitere Verringerung der Risiken und die Vereinfachung der Unternehmensstruktur sollten den Aktienkurs des Baukonzerns weiter antreiben, habe Analyst Augustin Cendre geschrieben.Aus charttechnischer Sicht habe die HOCHTIEF-Aktie am vergangenen Freitag infolge des Rücksetzers die Unterstützung bei 93,80 Euro sowie den GD50 bei 92,73 Euro getestet. Auf die 50 Tage-Linie sei bereits das ganze Jahr über Verlass gewesen.Sollte der Aufwärtstrend beibehalten werden, sei die erste Hürde für die HOCHTIEF-Aktie das September-Hoch bei 101 Euro. Falls diese Marke überwunden werde, könnte der Kurs bis zum Widerstand vom 27. Februar 2020 bei 112,30 Euro laufen. Im besten Fall erreiche der Kurs sogar das "Aktionär"-Kursziel bei 115 Euro, was einem Kursanstieg von rund 18 Prozent entspräche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: