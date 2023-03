Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

69,82 EUR +2,95% (07.03.2023, 10:57)



XETRA-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

69,86 EUR +2,46% (07.03.2023, 10:43)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



NASDAQ OTC-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (07.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF befinde sich im Rallymodus. Das Unternehmen habe 2022 auch dank der starken Auftragslage deutlich mehr verdient als zuvor. Das habe auch die Analysten begeistert. Mehrere Experten hätten ihre Kursziele bereits deutlich in die Höhe geschraubt.Analyst Graham Hunt von Jefferies habe das Kursziel nun am heutigen Dienstag von 55 auf 67 Euro angehoben. Die Einstufung habe er auf "hold" belassen. Es sei begrüßenswert, dass der Baukonzern zum Ende des vergangenen Jahres keine Sondereffekte verzeichnet sowie einen optimistischen Ausblick gegeben habe. Die Trendwende sei allerdings noch in einem frühen Stadium, darüber hinaus könnten die Zinskosten die Erholungsrally der Aktie bremsen.Noch bullisher sei Stifel-Analyst Augustin Cendre. Er habe das Kursziel ebenfalls heute von 64 auf 84 Euro hochgeschraubt und die Einstufung von "hold" auf "buy" gesetzt. Der Oberbulle unter den acht von Bloomberg befragten Analysten bleibe aber Christoph Dolleschal von HSBC. Er sehe in der Aktie ein Potenzial von 38 Prozent und habe das Kursziel erst kürzlich von 74 auf 94 Euro angehoben. Die Einstufung habe er auf "hold" belassen.Gute Zahlen und eine starke Auftragslage: Bei HOCHTIEF laufe es derzeit rund. Dennoch könnte nach der Kursrally eine Konsolidierung überfällig sein. (Analyse vom 07.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: