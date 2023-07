Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

89,95 EUR +10,23% (26.07.2023, 17:05)



Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

90,10 EUR +9,88% (26.07.2023, 16:51)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (26.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Mit starken Zahlen habe der Baukonzern HOCHTIEF am Dienstag für Aufsehen gesorgt. Die Aktie reagiere nun am Mittwoch noch einmal deutlich auf die starke Entwicklung und lege sogar zweistellig zu. Mit dem Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung sei der MDAX-Konzern auch auf ein neues 52-Wochen-Hoch gestiegen.Im ersten Halbjahr habe HOCHTIEF den bereinigten Konzerngewinn um gut acht Prozent auf 270 Millionen Euro gesteigert. Dank des guten Auftragsbestands rechne HOCHTIEF für das Gesamtjahr weiter mit einem bereinigten Gewinn von 510 bis 550 Millionen Euro. Im Vorjahr seien es 522 Millionen Euro gewesen. Gut sei es vor allem in den Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik sowie bei der Beteiligung am spanischen Autobahnbetreiber Abertis gelaufen.Bereits am Dienstag habe die HOCHTIEF-Aktie nach den Zahlen zugelegt. Doch am Mittwoch habe sich die Aufwärtsbewegung nun noch einmal deutlich beschleunigt. Rund zehn Prozent lege die Aktie zu, angetrieben auch von einer positiven Einschätzung des Investmenthauses Stifel. Die bestätigten Jahresziele würden zwar den zurückhaltenden Ansatz des Unternehmens verdeutlichen. Doch die Aussagen des Managements auf der Telefonkonferenz würden zuversichtlich stimmen."Der Aktionär" habe HOCHTIEF bereits in Ausgabe 11/23 als eine von sieben "affenstarken Aktien" in der Titelstory empfohlen. Seitdem habe sich die Aktie weiterhin sehr gut entwickelt. Mit dem neuen 52-Wochen-Hoch sei ein weiteres starkes Kaufsignal generiert worden. Auch dreistellige Kurse scheinen nun wieder realistisch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: