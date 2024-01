XETRA-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (29.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF breche Montagmittag gegen 14 Uhr plötzlich um über 10 Prozent ein. Sie notiere damit so tief wie zuletzt kurz nach dem Jahreswechsel. Seither habe sie sich merklich verteuert und zu den Gewinnern in diesem Jahr gehört.Plötzlich zehn Prozent günstiger! Die Aktie des Essener Baukonzerns HOCHTIEF erlebe zu Beginn der neuen Woche zunächst einen ereignislosen durchschnittlichen Tag. Am Montagmittag um 13:51 Uhr beginne die Notierung plötzlich in den freien Fall überzugehen. Von zuvor 110,00 Euro falle sie auf 97,15 Euro und damit um beinahe 12 Prozent. Weder liege zu diesem Zeitpunkt eine Unternehmensmeldung vor. Noch seien andere offensichtliche Gründe bekannt. Beim Unternehmen sei zunächst für eine Stellungnahme niemand zu erreichen gewesen.Grund für den Einbruch des Aktienkurses sei ein Gerichtsurteil in Spanien. Dort habe die Dritte Kammer des Obersten Gerichtshofes die Forderung von Abertis, dem Konzessionär für die Autobahn AP-7, in großen Teilen zurückgewiesen. Das Unternehmen habe mehr als vier Milliarden Euro vom spanischen Staat verlangt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link