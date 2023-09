XETRA-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (05.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jahrelang hätten die Anleger nichts wissen wollen von HOCHTIEF - doch 2023 erlebe die Aktie des Bauunternehmens ein phänomenales Comeback. Am Dienstag klettere HOCHTIEF auf den höchsten Stand seit März 2020 und sei einen Hauch von der 100-Euro-Marke entfernt. "Der Aktionär" habe bei der Empfehlung ein Top-Timing gezeigt.HOCHTIEF sei eine der affenstarken Aktien aus der Titelgeschichte in Ausgabe 11/2023 gewesen. Damals habe der Kurs bei 69,76 Euro gestanden - am Dienstag notiere der Titel 42 Prozent höher.HOCHTIEF profitiere von hohen Investitionen in den Bereichen Energiewende, neue Mobilitätskonzepte und Digitalisierung. Im zweiten Quartal sei der Auftragseingang um rund ein Viertel auf 18,1 Milliarden Euro geklettert. Der Auftragsbestand habe sich auf 53,6 Milliarden Euro belaufen.