Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

101,10 EUR +1,35% (30.01.2024, 12:17)



XETRA-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

100,90 EUR +1,51% (30.01.2024, 12:02)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



NASDAQ OTC-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit ca. 37.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von über 26 Mrd. Euro im Jahr 2022 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer Eins im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. (30.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, NASDAQ OTC-Symbol: HOCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF sei am Montagmittag urplötzlich eingebrochen, nachdem Abertis, eine Beteiligung der Gesellschaft, eine Niederlage vor Gericht habe einstecken müssen. Jetzt melde sich HOCHTIEF selbst zu Wort. Der finanzielle Schaden sei für den Konzern entgegen ersten Vermutungen unwesentlich.Laut HOCHTIEF habe die Entscheidung des Obersten Spanischen Gerichtshofs vom Vortag nur unwesentliche Auswirkungen auf die Geschäftszahlen und keinen Einfluss auf das Ergebnis des Baukonzerns. Auf einen Betrag von -5,8 Millionen Euro beziffere die Gesellschaft die Belastung aus dem Urteil des Gerichts.Abertis selbst berichte, dass sich unter Berücksichtigung anderer Rückstellungsauflösungen und außerordentlicher Erträge der Nettoeffekt auf die Ergebnisse von Abertis im Jahr 2023 auf einen nicht zahlungswirksamen Verlust von nur 29 Millionen Euro belaufen werde. HOCHTIEF halte 20 Prozent minus eine Aktie am Mautstraßenbetreiber.Abertis sei nach eigenem Bekunden mit der Auslegung des Abkommens von 2006 durch den Obersten Gerichtshof nicht einverstanden und prüfe mögliche Berufungsmöglichkeiten, um seine legitimen Interessen zu schützen.Das Papier sei nach den Ereignissen gestern deutlich im Minus. Allerdings werde zunächst einmal abgewartet, ob sich die Aktie nach der Pressemitteilung heute wieder erholen könne. Denn unter fundamentalen Gesichtspunkten gibt es ausreichend Gründe für weiter steigende Kurse, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur HOCHTIEF-Aktie. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: