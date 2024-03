Andererseits würden die Bloomberg-Analysten jedoch hinzufügen, dass der von China vorgelegte Wirtschaftsplan für 2024 nicht ganz den Erwartungen der Börsenanleger entspreche. Als Hauptgrund nenne Bloomberg das Fehlen von Einzelheiten zu den dafür erforderlichen fiskal- und geldpolitischen Impulsen oder anderen marktorientierten Reformplänen. Analysten hätten hinzugefügt, dass sich Chinas Führung auf etwas anderes konzentriere. Erwartet werde, dass die nationale Sicherheit ein zentrales Thema für sie sein werde, wobei der Schwerpunkt auf technologischer und wirtschaftlicher Selbstständigkeit, traditioneller und hochtechnologischer Fertigung und Verteidigung liegen werde.



Die Aktienkäufe durch chinesische Staatsfonds zur Stützung des Marktes könnten sich in naher Zukunft ebenfalls verlangsamen, wenn die Aktienbenchmarks auf dem Festland ihren jüngsten Aufschwung fortsetzen würden, so die Analysten von Jefferies kürzlich. (06.03.2024/ac/a/m)

Der Gouverneur der People's Bank of China, Herr Gongsheng, habe heute bei einem Briefing gesagt, dass China ein neues Kreditprogramm für technologische Innovation und Transformation auflegen werde und dass es weiteren Spielraum für eine Senkung des Mindestreservesatzes gebe. Diese Äußerungen hätten weitgehend die Aufwärtsstimmung an den APAC-Märkten während der heutigen Sitzung gestützt. Darüber hinaus habe der Banker hinzugefügt, dass die Geldpolitik so geführt werden werde, dass sie die Verbraucherpreise im Land "sanft" unterstütze.