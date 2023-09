Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HHLA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HHLA-Aktie:

17,22 EUR +48,45% (13.09.2023, 13:02)



XETRA-Aktienkurs HHLA-Aktie:

17,24 EUR +49,39% (13.09.2023, 12:47)



ISIN HHLA-Aktie:

DE000A0S8488



WKN HHLA-Aktie:

A0S848



Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHFA



NASDAQ OTC-Symbol HHLA-Aktie:

HHULF



Kurzprofil Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, NASDAQ OTC-Symbol: HHULF) ist einer der führenden Hafenlogistik-Konzerne in der europäischen Nordrange. Die Gesellschaft entwickelt und vermietet Immobilien am Standort Hamburg. Effiziente Containerterminals, leistungsorientierte Transportsysteme und umfassende Logistikdienstleistungen bilden ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. Den Großteil des Umschlags stellen dabei die Verbindungen nach Asien dar, welche über die Hälfte der See-Containerverladung ausmachen. Jedoch werden alle Märkte, von Europa über Nord- und Südamerika bis nach Afrika, bedient. (13.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HHLA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, NASDAQ OTC-Symbol: HHULF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Containerreederei MSC wolle beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA einsteigen und biete dazu den Aktionären 16,75 Euro je Aktie - ein Aufschlag von rund 45 Prozent. Nach einem Medienbericht über ein mögliches Gegengebot des Logistik-Unternehmers Klaus-Michael Kühne notiere die Aktie sogar über diesem Niveau.Die HHLA-Aktien hätten damit ihren guten Lauf fortgesetzt, die bereits von Fantasie hinsichtlich des Einstiegs neuer Investoren getragen sei. Rund 70 Prozent hätten die Papiere in den letzten sechs Tagen zugelegt. Ende August habe die Aktie mit 10 Euro noch nahe ihrem Rekordtief gestanden, das mit 9,68 Euro bislang vom März 2020 zuzeiten des Corona-Crashs stamme.Vor einer Woche habe Kühne, der Mehrheitseigentümer des Logistikkonzerns Kühne & Nagel sei, bereits seine Bereitschaft zu einer größeren Beteiligung an der Hafengesellschaft signalisiert und damit für einen ersten Kurssprung gesorgt. In der Folge hätten sich die Bremer Hafenlogistik-Unternehmen BLG Logistics Group und Eurogate weiterhin offen für eine Kooperation gezeigt. Heute sei dann bekannt geworden, dass es einen verbindlichen Vorvertrag zwischen der Hansestadt Hamburg und MSC gebe.Aktuell halte die Stadt Hamburg rund 69 Prozent an der börsennotierten HHLA. Diese solle künftig in einem Joint Venture geführt werden, wobei die Stadt 50,1 Prozent und MSC 49,9 Prozent der Anteile halten würden. Um dies zu ermöglichen, werde MSC für alle derzeit frei gehandelten Aktien ein Übernahmeangebot machen. So habe zumindest der Plan der beiden Joint-Venture-Partner gelautet.Der Aktienkurs der HHLA habe nach dem Börsengang 2007 bei bis zu 68 Euro gelegen. Zuerst habe damals die Finanzkrise ihre Spuren hinterlassen, als der Kurs Anfang 2009 schon einmal auf dem aktuellen Niveau bei 17 Euro gestanden habe. Anfang 2020 zuzeiten der Pandemie sei dann ein weiterer Kurseinbruch gefolgt und zuletzt sei es seit Anfang 2022 für die Aktien stetig aber umfangreich bergab gegangen.Die nächsten Stunden oder Tage werden zeigen, ob Kühne tatsächlich nachzieht, oder ob das geplante Joint Venture zu den genannten Konditionen zustande kommt, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse zur HHLA-Aktie. (Analyse vom 13.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)