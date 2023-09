Börsenplätze HHLA-Aktie:



Kurzprofil Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, NASDAQ OTC-Symbol: HHULF) ist einer der führenden Hafenlogistik-Konzerne in der europäischen Nordrange. Die Gesellschaft entwickelt und vermietet Immobilien am Standort Hamburg. Effiziente Containerterminals, leistungsorientierte Transportsysteme und umfassende Logistikdienstleistungen bilden ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. Den Großteil des Umschlags stellen dabei die Verbindungen nach Asien dar, welche über die Hälfte der See-Containerverladung ausmachen. Jedoch werden alle Märkte, von Europa über Nord- und Südamerika bis nach Afrika, bedient. (21.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HHLA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, NASDAQ OTC-Symbol: HHULF) unter die Lupe.Es laufe weiter nach Plan für MSC. Ein Gegenangebot von Klaus-Michale Kühne bzw. von den an ihm beteiligten Firmen Hapag-Lloyd und Kühne + Nagel werde es offenbar nicht geben. Nun versuche die weltgrößte Reederei auch bei den Beschäftigten des Hamburger Hafens zu punkten.Nach den Protesten von Hafenarbeitern des Hamburger Terminalbetreibers HHLA gegen eine Beteiligung der Reederei MSC habe die weltgrößte Container-Reederei das Einhalten aller Sozialstandards zugesichert. Die Stadt Hamburg und die Container-Reederei MSC hätten am Mittwoch vor einer Woche angekündigt, dass das Schweizer Unternehmen bei der HHLA einsteigen solle. Derzeit halte die Stadt rund 69% an der börsennotierten HHLA. Diese solle künftig in einem Joint Venture gemeinsam geführt werden, wobei die Stadt 50,1% und MSC 49,9% der Anteile halten sollten.Dagegen seien am Dienstag nach ver.di-Angaben rund 2.500 Menschen, vornehmlich HHLA-Beschäftigte, auf die Straße gegangen und hätten lautstark gegen die Pläne protestiert. Aus ihrer Sicht sei der Einstieg von MSC ein Ausverkauf des Hafens. Als Teil der kritischen Infrastruktur gehöre die HHLA in die öffentliche Hand. Mehrfach hätten Demonstranten auch darauf hingewiesen, dass es bei MSC kaum Mitbestimmung gebe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link