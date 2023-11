Tradegate-Aktienkurs HHLA-Aktie:

ISIN HHLA-Aktie:

DE000A0S8488



WKN HHLA-Aktie:

A0S848



Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHFA



NASDAQ OTC-Symbol HHLA-Aktie:

HHULF



Kurzprofil Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, NASDAQ OTC-Symbol: HHULF) ist einer der führenden Hafenlogistik-Konzerne in der europäischen Nordrange. Die Gesellschaft entwickelt und vermietet Immobilien am Standort Hamburg. Effiziente Containerterminals, leistungsorientierte Transportsysteme und umfassende Logistikdienstleistungen bilden ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. Den Großteil des Umschlags stellen dabei die Verbindungen nach Asien dar, welche über die Hälfte der See-Containerverladung ausmachen. Jedoch werden alle Märkte, von Europa über Nord- und Südamerika bis nach Afrika, bedient. (09.11.2023/ac/a/nw)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shortseller Carlson Capital LLP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der HHLA AG signifikant:Die Leerverkäufer von Carlson Capital UK LLP setzen ihre Short-Aktivitäten in den Aktien der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, NASDAQ OTC-Symbol: HHULF) fort.Die Finanzprofis von Carlson Capital UK LLP mit Sitz in London haben am 08.11.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den HHLA AG-Aktien von 0,51% auf 0,64% ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der HHLA AG:0,89% UBS Asset Management (UK) Ltd (17.10.2016)0,64% Carlson Capital UK LLP (08.11.2023)Insgesamt halten die Leerverkäufer der Hedgefonds damit derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 2,52% der HHLA-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze HHLA-Aktie: