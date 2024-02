Tradegate-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

33,48 EUR +6,96% (26.02.2024, 14:02)



XETRA-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

33,56 EUR +7,02% (26.02.2024, 13:47)



ISIN HENSOLDT-Aktie:

DE000HAG0005



WKN HENSOLDT-Aktie:

HAG000



Ticker-Symbol HENSOLDT-Aktie:

HAG



Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (26.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Rüstungsaktien würden auch in der neuen Handelswoche gefragt bleiben. Mit einem Plus von mehr als sechs Prozent führe HENSOLDT den MDAX an und mache den deutlichen Rücksetzer nach den Zahlen am Freitag weitgehend wieder wett. Für Rückenwind würden dabei optimistische Worte vom Analysehaus Warburg Research sorgen.Allmählich würde sich der Rüstungsboom auch in der finanziellen Entwicklung bei Hensoldt widerspiegeln, so Analyst Christian Cohrs. "Angesichts der jüngsten politischen Debatten, die nachhaltige Militärausgaben auf dem aktuellen Niveau und den Ausbau der europäischen Abschreckung fordern, haben wir unsere mittelfristigen Prognosen angehoben", so der Experte. Er habe das Kursziel deutlich von 34,00 auf 39,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" bestätigt.Das Rekordhoch von April 2023 sei bei HENSOLDT zwar noch nicht erreicht worden. Doch eine neue Attacke scheine angesichts des Branchenhypes nur eine Frage der Zeit zu sein. Zuletzt hätten die Aussagen von Donald Trump die Rüstungsaktien angetrieben. Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber habe gedroht, NATO-Ländern die Unterstützung zu verweigern, wenn diese das Ziel zwei Prozent des Haushalts in Verteidigung zu investieren, nicht erfüllen würden.Derweil organisiere der französische Präsident Emmanuel Macron an diesem Montag eine internationale Unterstützerkonferenz für die Ukraine. Im Konflikt mit Russland stehe die Zukunft Europas auf dem Spiel, so ein Präsidentenberater in Paris. Die militärische Hilfe müsse der angespannten Lage an der Front in der Ukraine entsprechend gerecht werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HENSOLDT-Aktie: