Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (10.07.2023/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Im Februar 2022 hätten die Experten HENSOLDT als unmittelbare Folge des Kriegsausbruchs in das Musterdepot aufgenommen - und nach der Verkündung der Zeitenwende durch Bundeskanzler Scholz nach kurzer Zeit schon wieder mit einem Gewinn von fast 100% zu einem Kurs von 26,30 Euro verkauft. Nach einer längeren Konsolidierung habe der Titel dank der aussichtsreichen Perspektiven inzwischen einen Aufwärtstrend etabliert. Die jüngste Korrektur im Rahmen dieses Trends würden die Experten als neue Einstiegsgelegenheit einstufen.HENSOLDT sei ein Spezialist für Sensorlösungen, die in der Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie eingesetzt würden - und damit ein gefragter Partner der NATO-Staaten, die nach dem Schock des Ukrainekriegs ihre Armeen modernisieren müssten. Die Bundesrepublik sei mit 25,1% an HENSOLDT beteiligt, daher sei die Gesellschaft bei vielen Rüstungsvorhaben gesetzt. So liefere das Unternehmen u.a. Systeme und Bauteile für das Bundeswehr-Aufklärungssystem PEGASUS und den Eurofighter.Durch den Schub aus dem Ukrainekrieg würden aktuell viele neue Projekte - mit in der Regel mehrjährigen Laufzeiten - hinzukommen, der Auftragsbestand habe 2022 bei Neubestellungen mit einem Volumen von 2 Mrd. Euro weiter zugelegt, von 5,1 auf 5,4 Mrd. Euro. Das habe bereits in ein Umsatzwachstum um 16% auf 1,7 Mrd. Euro umgemünzt werden können, der Nettogewinn habe sich dabei von 63 auf 78 Mio. Euro verbessert. In Q1 23 habe der Umsatz sogar um 18% auf 338 Mio. Euro zugelegt, bei einem stabilen, leicht negativen Ergebnis (wie bei HENSOLDT saisonal üblich). Im Gesamtjahr wolle das Unternehmen um 7 bis 10% wachsen und die operative Marge weitgehend verteidigten, mittelfristig sollen die Erlöse um 10% p.a. zulegen. Die Experten sähen gute Chancen, dass diese Ziele übertroffen würden. Im Auge behalten werden müssten mögliche Compliance-Probleme, die der "Spiegel" schon mehrfach ins Visier genommen habe, und das Kostenrisiko bei mehrjährigen Projekten in einem stark inflationären Umfeld.HENSOLDT nehme Fahrt auf - und das sollte sich wegen der nachhaltigen Änderung des Umfelds weiter fortsetzen. Nach der jüngsten Korrektur der Aktie seu diese mit einem geschätzten KGV24 von knapp 21 zwar kein Schnäppchen, angesichts der Perspektiven aber trotzdem wieder interessant.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HENSOLDT-Aktie: