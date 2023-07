Börsenplätze HENSOLDT-Aktie:



Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (28.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) zugreifen.Die hohe Nachfrage nach Rüstungsgütern habe dem Rüstungselektronikkonzern HENSOLDT im abgelaufenen Quartal volle Auftragsbücher beschert. Der Umsatz habe zwar etwas schwächer zugelegt als erwartet, doch die Margen würden stimmen. Entsprechend kämen die Zahlen am Markt gut an, die HENSOLDT-Aktie zähle zu den Top-Performern im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ).HENSOLDT habe im ersten Halbjahr spürbar mehr Bestellungen erhalten als ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang habe um fast 13 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro zugelegt, wie das MDAX-Unternehmen am Freitag in Taufkirchen mitgeteilt habe. Der Umsatz sei hingegen lediglich um 6,4 Prozent auf 726 Millionen Euro gewachsen. Einige Analysten hätten sich mehr ausgerechnet. HENSOLDT habe allerdings bei der Profitabilität deutlicher zulegen können, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um ein gutes Drittel auf 82 Millionen Euro gestiegen. Die entsprechende Marge habe sich um 2,4 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent verbessert.Unter dem Strich habe HENSOLDT mit 16 Millionen Euro einen Verlust in Höhe des Vorjahreszeitraums eingefahren, weil sich das Finanzergebnis verschlechtert habe. Die Jahresprognose habe das Management bestätigt und den Umsatzausblick auf rund 1,85 Milliarden Euro konkretisiert. Das sei in etwa die Mitte der bislang angestrebten Wachstumsspanne von 7 bis 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1,71 Milliarden Euro."Mit unserer erneut positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 zeigen wir einmal mehr, dass wir den hohen Erwartungen an uns als Technologieführer für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen gerecht werden", habe sich CEO Thomas Müller zufrieden gezeigt. "In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 konnten wir zum Beispiel mehrere Bestellungen für TRML-4D-Radare, sowohl für das Luftverteidigungssystem IRIS-T-SLM als auch im direkten Vertrieb verzeichnen. Auch Schlüsselprogramme wie PEGASUS sind auf Kurs."Die Nachfrage nach HENSOLDT-Produkten sei groß. Das werde sich künftig auch weiter im Umsatz und Gewinn widerspiegeln - und dann auch im Aktienkurs. Nach der ausgedehnten Konsolidierung zuletzt nehme die Aktie bereits wieder Fahrt auf.Anleger können zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur HENSOLDT-Aktie. (Analyse vom 28.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link